Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Baharlar Mahallesi’nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 10.00 sıralarında alınan bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Salihli’den geldikleri öğrenilen A.D. (63), Ö.K. (55), C.Y. (58), M.M. (52) ve M.S. (73) isimli şahısları, orman nitelikli arazide izinsiz kazı yaparken yakaladı.

Şahıslarla birlikte, 1 adet jeneratör, 1 kazma, 1 kürek, 1 calaska, 1 su pompası ve 1 kova ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.