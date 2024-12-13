Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonla çok sayıda kaçak sigara ve kilolarca tütüne el konulurken 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Soma ilçesinde kaçak sigara operasyonu düzenledi. Operasyonda S.K.’ye ait ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda 15 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 40 kilogram tütün, 20 bin adet boş makaron, 100 adet sigara sarma kağıdı, 100 adet sıvı elektronik nargile tütünü ele geçirilmiştir. Şüpheli S.K. hakkında adli makamların talimatı doğrultusunda tahkikata başlandı.