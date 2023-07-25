Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, orman yangınlarına karşı önlem için devriyeye başladı.

Son zamanlarda artan hava sıcaklıkları, ihmal ve dikkatsizlik nedeni ile çıkan orman yangınlarından dolayı Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Spil Dağı başta olmak üzere Manisa’da bulunan tüm ormanlık alanlarda muhtemel yangınlara karşı havadan ve karadan denetimler gerçekleştiriyor. Yangın riski yüksek alanlar dürbün ve dron ile köşe bucak gözetlenirken, bölgede bulunan vatandaşlara orman yangınları konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Yangın riski düşene kadar faaliyetlere aralıksız devam edeceği öğrenildi.