Manisa’nın Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile tüfek ve tabanca ele geçirilirken bir kişi de gözaltına alındı.

Manisa’nın Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. H.M. adlı şüphelinin evinde yapılan aramalarda 12 adet sentetik ecza, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 35 gram kubar esrar, 2 adet av tüfeği, 156 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet hançer, 1 adet tabanca, 50 adet 9 mm tabanca fişeği, 4 Adet kurusıkı tabanca, 30 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.M.’nin işlemlerine devam ediliyor.