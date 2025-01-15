Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesi’nde yaşanan su sıkıntısını çözmek için yeni bir sondaj kuyusu açarak mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde başlatılan ve susuz köy kalmaması hedefiyle sürdürülen alt yapı yatırımları, İsmailbey Mahallesi’nde de etkisini gösterdi. Yapılan sondaj çalışması ile saniyede 5 litre su debisine ulaşıldı. Kuyunun bağlantı çalışmaları kısa sürede tamamlanarak suyun mahalleye verilmesi planlanıyor.

MAHALLE HALKINDAN BAŞKAN ZEYREK VE MASKİ’YE TEŞEKKÜR

Mahalle Muhtarı Celal Uludağ, yaşanan su sıkıntısının çok zor bir dönem olduğunu belirterek, “Susuzlukla mücadele etmek bizleri çok zorladı. Yeni sondaj kuyusunun açılmasıyla derin bir nefes aldık. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek olmak üzere MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederiz. Ferdi Başkan sayesinde artık suya kavuştuk” dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANAN SEVİNCİ PAYLAŞTI

Mahallede yaşayan Ahmet Saraç, su sıkıntısının taşıma su ile geçiştirildiğini ifade ederek, “Çok zor günler geçirdik. Nihayet bu sondaj ile mahallemizin su problemi çözülecek. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

İsa Saraç ise “Son zamanlarda neredeyse hiç suyumuz yoktu. Ferdi Başkan bu konuda çok hassas davrandı ve mahallemizin sorunuyla ilgilendi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Fatma Akgün de “Suyumuz sadece belirli saatlerde geliyordu. Ferdi Başkan ve ekibine ne kadar teşekkür etsek az. Bizi büyük bir mağduriyetten kurtardılar” dedi.

Mahalle sakini Hüsamettin Çeper, yaşanan su sıkıntısının özellikle yaz aylarında daha da arttığını belirterek, “Yaklaşık iki yıldır su problemiyle mücadele ediyoruz. Yeni sondaj, mahallemiz için çok büyük bir gelişme oldu. Su hayattır, su varsa biz de buradayız. Ferdi Başkan’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPIYA YATIRIMLARA DEVAM EDİYOR

Başkan Ferdi Zeyrek’in “Manisa’da susuz köy kalmayacak” diyerek başlattığı içme suyu, kanalizasyon ve alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce birçok ilçede gerçekleştirdiği sondaj ve alt yapı projeleriyle su sıkıntısını gideren MASKİ, şimdi de Alaşehir İsmailbey Mahallesi’nde çözüm üreterek halkın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.