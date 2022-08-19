Manisa’nın Alaşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Salihli’den aldığı işçileri Alaşehir’e götüren M.A. idaresindeki 45 J 5047 plakalı işçi servisine Kavaklıdere Mahallesi mevkiinde saat 00.45 sıralarında A.B. idaresindeki 45 AEZ 344 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisinde bulunan 14 işçi ve şoför ile otomobildeki 2 kişi olmak üzere toplam 17 kişi hafif şekilde yaralandı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.