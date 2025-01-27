Manisa Büyükşehir Belediyesi, işçilerinin sağlığını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda 2025 yılının ilk İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç başkanlığında yapılan toplantıda, 17 ilçedeki tüm hizmet binaları ve saha çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği standartlarının yükseltilmesi için kararlar alındı. Alınan kararlar doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği önlemleri sıkı bir şekilde denetlenecek. Çalışanların düzenli sağlık kontrollerinden geçirilmesi ve iş güvenliği eğitimlerine katılımı sağlanacak.

AMAÇ SIFIR İŞ KAZASI VE SAĞLIKLI ÇALIŞMA BİR ORTAMI

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak çalışanların sağlık ve güvenliğini en üst düzeyde tuttuklarının altını çizerek, “Biliyoruz ki çalışanlarımızın güven içinde çalıştığı bir ortamda, daha verimli ve başarılı sonuçlar alabiliriz. Bu nedenle tüm birimlerimizde iş güvenliği kültürünü yerleştirmek ve sürekli iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hepimizin ortak amacı, sıfır iş kazası ve sağlıklı çalışma bir ortamı” dedi

Toplantıya, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Bağlı, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Fulden Özdemir, Fen İşleri Dairesi Şube Müdürleri Hakan Yermez, Hüseyin Tolga Selvi, iş güvenliği uzmanları Çağıl Besen, İlyas Dalgıç, işyeri hekimleri Oytun Çalışkan, Osman Yorgancıoğlu ve sendika temsilcileri katıldı.