Manisa’nın Kula ilçesinde bir tır, aynı yönde seyreden başka bir tıra arkadan çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza sebebiyle İzmir-Ankara karayolundaki trafik akışı bir süre şehir merkezinden sağlandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kula İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyreden Harun A. idaresindeki 35 NKU 23 plakalı tır, aynı yönde giden ve trafik ışıklarına yaklaştığında yavaşlayan Talip Sakar idaresindeki 35 AEN 825 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 35 NKU 23 plakalı tır sürücüsü olan Harun A., tırın kupa kısmında sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, tırın kupasında sıkışan yaralıya müdahale etti. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Harun A., ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikameti trafiğe kapandı. Karayolundaki trafik akışının şehir merkezinden sağlandığı kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile karayolundaki trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.