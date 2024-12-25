Manisa’nın Salihli ilçesi ile İzmir’in Ödemiş ilçesi arasındaki karayolu Allahdiyen Mahallesi mevkiinde sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı.
Edinilen bilgiye göre, Salihli-Ödemiş Karayolu Allahdiyen Mahallesi mevkiinde sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda dağdan kopan kaya parçaları karayoluna yuvarlandı. Heyelan nedeniyle karayolunun tek şeridi ulaşıma kapanırken, heyelan sırasında yolun boş olması facianın önüne geçti.
Jandarma ekipleri yolda önlem alırken, karayolu ekiplerinin çalışması sonucu trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: iha