Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde günlerdir devam eden aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen heyelan sonrası kapanan bir köy yolu, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yeniden trafiğe açıldı.

Sarıgöl ilçesinde yaşanan yoğun yağış nedeniyle Salı günü Şeyhdavutlar-Sarıgöl arasında heyelan meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi iş makinaları aynı gün yolu açmasına rağmen yağışın devam etmesi sonucu yolun bir kısmı tamamen çöktü. Şeyhdavutlar-Sarıgöl arasındaki ulaşım tamamen koptu. Heyelan yaşanan yolda Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ederken, bugün yol kontrollü olarak ulaşıma yeniden açıldı.