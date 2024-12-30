Manisa’nın Salihli ilçesinde av tüfeği ile havaya ateş açan maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin yapılan kaba üst aramasında ise el yapımı tabanca da ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Durasıllı Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi esnasında silah sesi fark edip, bölgede inceleme başlattı. Olayın yaşandığı bölgede araştırma yapan ekipler, havaya av tüfeği ile ateş açan şüpheliyi yakaladı. Şahsın yapılan kaba üst aramasında ve kontrolünde, 1 adet el yapımı markasız ve modelsiz 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, şarjör, 66 adet 9 mm çapında mermi, 22 adet boş kovan ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şahıs gözaltına alınırken hakkında yasal işlem başlatıldı. Öte yandan şahsa, ruhsatsız yivsiz av tüfeği bulundurmaktan 4 bin 538 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.