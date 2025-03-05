Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi ile düzenlenen eğitim programı kapsamında, hastanede yangın eğitimi düzenledi. Eğitimde, afetlerde ilk yardım, yangın söndürme ve arama kurtarma konularında bilgiler verilirken uygulamalı tatbikatlar da gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde görev yapan 388 kişi, yangın anında uygulanması gereken ilk müdahale teknikleri konusunda bilgilendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde, yangın çıkış nedenleri, yangın anında yapılması gerekenler, tahliye yöntemleri ve yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Ayrıca uygulamalı eğitimle hastane personeli yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımını öğrenerek yangın söndürme tatbikatı yaptı.

“Yangın eğitimi istemeleri bizi mutlu etti”

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Yangın eğitimi istenmesi bizi mutlu etti. Burada ilk müdahale hem hastalar hem de çalışanlar açısından çok önemli. Dört günlük eğitimden sonra, tatbikatta da gördük ki eğitimler herkes için çok faydalı olmuş. Eğitimlerde destek olduğu için, Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu hocama da teşekkür ediyorum” dedi.

“Eğitimlerin çok değerli olduğunu düşünüyorum”

Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu da ”Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ile ortaklaşa dört gün süren yangın eğitimi aldık. Sonunda da uygulamalı bir eğitim düzenledik. Olası kötü durumlarda ne yapacağımızı bilmek açısından bu eğitimlerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Verdiği destek nedeniyle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.