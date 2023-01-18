Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kaza da 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kaza da 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara karayolu Barış Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü tespit edilemeyen 45 AAE 708 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan Coşkun Güder’in (64) hayatını kaybettiğini tespit ederken, Halil Ö.’nün (48) ağır yaralı olduğunu tespit etti. Yaralı Halil Ö., ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Coşkun Güder’in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı Halil Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada hafif ticari aracın çarptığı elektrik direği karayolu devrilirken, İzmir-Ankara istikametine ulaşım tek şeritten verildi. Direğin karayolundan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.