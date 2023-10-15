Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 89 ekip 390 personelin katılımıyla il genelinde eş zamanlı güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

4 bin 713 şahsın sorgulandığı uygulamada; 16 aranan şahıs yakalandı. Bin 463 araç denetlenirken 128 araç sürücüsüne 258 bin 246 TL para cezası uygulandı, 9 araç trafikten men edildi. 23 motosikletin denetlendiği uygulamada 6 motosiklet sürücüsüne 25 bin 450 TL para cezası uygulanırken 2 motosiklet trafikten men edildi.

Uygulamalarda ayrıca 162 umuma açık istirahat ve eğlence yeri kontrol edildi. Denetlenen mekanlarda 16 şahsın sigortasız çalıştığı tespit edilerek 2 iş yerine tutanak tanzim edildi. Uygulamada ayrıca 57 park ve bahçe, 30 metruk bina ve çevresi, 5 otogar ve tren garı kontrol edilirken 4 gram esrar maddesi, 9 adet sentetik ecza ele geçirildi, 4 şahsa da adli işlem yapıldı. Öte yandan 2 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs idari gözetim altına alındı.