Manisa’da dünyanın bir çok yerinde izlenen parçalı güneş tutulması gözlendi.

Manisa’da dünyanın bir çok yerinde izlenen parçalı güneş tutulması gözlendi.

2022 yılının önemli bir gök olayı olan parçalı güneş tutulması dünyanın bir çok noktasıyla beraber Türkiye’de de gözlendi. Manisa’da 13.49 sıralarında en yüksek seviyede yaşanan örtünme çıplak gözle tam olarak görülmese de özel filtrelerle gözlemlenebildi. Öte yandan, uzmanlar riskli saatler için uyarırken, kesinlikle çıplak gözle bakılmamasını tavsiye etti.