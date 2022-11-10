Manisa’da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumunda "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı yapıldı.

Manisa’da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumunda "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, AFAD ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Türkiye geneli 81 ilde yapılan ’Çök, Kapan, Tutun’ tatbikatı Manisa’da da gerçekleştirildi. Manisa’da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 17 öğrenci yurdunda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği depremin ardından öğrencilerin ve idari personelin tahliyesi yapıldı. Tatbikata 17 yurtta 11 bin 822 öğrenci ve yurt personeli katıldı.

Tatbikatın ardından Afet ve Acil Durum Şube Müdürü Murat Senger, öğrencilere tatbikatın önemi ile ilgili bilgi verdi.