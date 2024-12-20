Manisa’nın Salihli ilçesinde tarladan sofraya güvenilir gıda temininin sağlanması için taze meyve ve sebze üretimi yapılan arazilerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasat öncesi denetim yapılıyor.

Manisa’nın 12 ay tarımsal üretimin yapıldığı Salihli Ovası’nda, halkın güvenli gıdaya erişimini güvence altına almak için tarladan çatala üretimin her aşamasında ki denetimler devam ediyor. Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, yapılan denetimler kapsamında ıspanak üretim alanları denetlenerek numune alınıyor.

Bitkisel ürünlerde hatalı veya tavsiye dışı pestisit kullanımı nedeniyle insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi amacıyla ürünlerden alınan numunelerin kalıntı analizlerinin yapılması amacıyla İzmir İl Gıda Kontrol Laboratuvarı’na gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan üreticileri ilaç konusunda uyaran ekipler, bitkisel üretimde, ürün için tavsiye edilen ruhsatlı bitki koruma ürünlerini yeterli dozda, uygun aletle, uygun zamanda kullanılmalarını istedi.