Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı’na katılan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, toplumu, kurumları ve aileyi gençlerin rehberliğinde güçlü bir geleceğe taşımak gerektiğini vurgulayarak, “Gençler artık yönlendirici pozisyondalar” dedi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 75. Yıl Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen ’Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı’na Manisa Valisi Vahdettin Özkan, MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Üçer, Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürü Hüsnü Uz ile ilgili kurum ve kuruluşların müdür ve temsilcileri le öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Çalıştay’da açılış konuşmasını Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk gerçekleştirdi.

Çalıştay’da gençlere hitap eden Vali Özkan, gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesi için toplumun el birliğiyle çalışması gerektiğini belirterek, dijital dönüşümün sunduğu avantajlar ve risklere dikkat çekti.

Gençlerin bilgiye hızlı erişimi ile uluslararası iletişimde daha etkili bir rol oynayabileceğini vurgulayan Vali Özkan, güçlü bir geleceğin inşası için risklerin kontrol altında tutulmasının önemini ifade etti.

Günümüz toplumlarında gençlerin bilgiye hızlı erişimini sağlayan dijital dönüşümün, onlara büyük avantajlar sunduğunu ancak bunun beraberinde riskleri de getirdiğini ifade eden Vali Vahdettin Özkan, son 30 yılda kuşaklar arasında ciddi farklar oluştuğunu, bu farkların gençlerin gelişimi ve toplumun geleceği üzerinde önemli etkiler oluşturacağını söyledi.

"Gençler artık yönlendirici pozisyonda"

Vali Özkan, gençlerin dijital dünya sayesinde daha hızlı bilgiye erişim sağladığını ve dünyadaki diğer gençlerle iletişim kurarak daha etkili bir şekilde kendilerini geliştirebildiklerini belirtti. Bu hızlı bilgi akışı ve teknolojik imkanların gençlerin daha iyi bir gelecek inşa etme yolunda en büyük avantajlarından biri olduğunu belirten Vali Özkan, gençlerin bilgiye kolay erişimi sayesinde dünya genelindeki gelişmeleri hızla takip edebileceğini vurguladı. Toplumu, kurumları ve aileyi gençlerin rehberliğinde güçlü bir geleceğe taşımak gerektiğinin altını çizen Vali Özkan, “Gençler artık yönlendirici pozisyondalar” dedi.

Evrensel değerler ve gençlerin rolü

Vali Özkan, evrensel hukuk normları ve insani değerler doğrultusunda gençlerin gelişimine yönelik yapılan çalışmaların önemine de dikkat çekti, "Gençlere sunulan hizmetlere parlamentomuzun belirlediği stratejik çerçeve en önemli katkıyı sunmaktadır" dedi.

Vali Özkan, "Toplumda, gençlerin gelişimine katkı sağlayan çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve meslek kuruluşu var. Bu kurumların gençlerle iş birliği yaparak geleceği şekillendirmelerine imkan tanınması gerekiyor. Gençlerin bireysel gelişimlerinin yanı sıra toplumsal gelişime de katkı sağlamak için iyi bir eğitim ve sağlık sistemine ihtiyaç duymaktadır. Bunun yanı sıra, çevre değerlerinin korunması ve sürdürülebilir kalkınma için gençlerin uluslararası toplumu anlamaları ve onun imkanlarından faydalanmaları gerekir. Gençler, beden ve ruh sağlığını geliştirecek sportif aktiviteler ve bağımlılıkla mücadele gibi konulara büyük önem veriyorlar. Bu tür faaliyetler, güçlü bir toplumun inşası ve gençlerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için önemli bir güvence mekanizması oluşturmaktadır. " dedi.

"Toplumun geleceği için her bireyin sorumluluk taşıması gerekiyor"

Toplumun her bireyinin güçlü bir gelecek inşa etmek adına sorumluluk taşıması gerektiğini belirten Vali Özkan, iş güvenliği, iş sağlığı, iklim değişikliği ve diğer risklerin yönetilmesinin önemini vurguladı. Gençlerin yapacağı çalışmalardan faydalanacaklarını belirten Vali Özkan, “Bu toplantının çıktıları, sizin yapmış olduğunuz müzakerelerde elde edilecek veriler, bizler için çok değerli olacak. Gençliğin bu vesileyle yaptığı çalışmaların, hayra, berekete ve iyi bir gençliğin yetişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ’fikirlerini paylaş, çözümün bir parçası ol" sloganıyla gerçekleştirilen çalıştayda, gençlerin yorumları doğrultusunda politika başlıkları şekillendirildi.

Çalıştayda neler ele alındı

Çalıştayda öncelikle gençlerin öncelikleri ve ihtiyaçları tartışılarak, belirlenen Çalıştay Politika Başlıkları olan Afet Yönetimi ve Dayanıklılık, Bilim ve Teknoloji, Çevre ve İklim, Değerler, Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme, Gençlik Bilgilendirmesi, Gençlik Sağlığı, İstihdam ve Girişimcilik, Katılım ve Sivil Toplum, Sosyal Kapsayıcılık ve Uluslararası Gençlik Çalışmaları konularında görüşler bildirildi.