Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Gençler Kız ve Erkek Bilek Güreşi İl Birinciliği Müsabakaları yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Gençler Kız ve Erkek Bilek Güreşi İl Birinciliği Müsabakaları yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonu’nda büyük heyecana ve çekişmeye sahne olan müsabakalara 43 kız ve 105 erkek sporcu katıldı. Müsabakalarda erkekler sağ bilekte dereceye giren sporcular ve okullar: “50 kiloda birinci Sarper Gezer (Özel Akhisar Eksen Okulları), 55 kiloda birinci Enes Gedüz (Özel Akhisar Eksen Okulları), 60 kiloda birinci Emre Yıldız (Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi), 65 kiloda birinci Ahmet Çakar (Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesi), 70 kiloda birinci Ramazan Çetin (Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 75 kiloda birinci Kadir Seyhan (Gölmarmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 80 kiloda birinci Enver Fatih Boz (Özel Akhisar Eksen Okulları), +80 kiloda birinci Toprak Eren (Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), Erkekler kategorisinde Sol bilekte dereceye giren sporcular ve okullar: 50 kiloda birinci Sarper Gezer (Özel Akhisar Eksen Okulları), 55 kiloda Enes Gedüz (Özel Akhisar Eksen Okulları), 60 kiloda birinci Eren Aslan (Demirci Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi), 65 kiloda birinci Ahmet Çakar ((Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesi), 70 kiloda birinci Tuncay Dönmez (Salihli Şehit Mustafa Serin Anadolu Lisesi), 75 kiloda birinci Süleyman Kiy (Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 80 kiloda birinci Deniz Kahya (Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi), Kızlar kategorisinde sağ bilekte dereceye giren sporcular ve okullar: 45 kiloda birinci Miray Baltacıer (Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi), 50 kiloda birinci Ceylin Yenilmez (Demirci Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi), 55 kiloda birinci (Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi), 60 kiloda birinci Sümeyra Sezer (Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi), 65 kiloda birinci Binnur Gökova (Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi), 70 kiloda birinci Gülsüm Duygu Karataş (Demirci Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi), 75 kiloda birinci Deniz Kübra Cansoy (Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi), +75 kiloda birinci Cemile Can (Gölmarmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) Kızlar kategorisinde sol bilekte dereceye giren sporcular ve okullar: 45 kiloda birinci Ceren Keskin (Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi), 50 kiloda birinci Elif Çınar (Soma Linyit Anadolu Lisesi), 55 kiloda birinci Çisil Songeldi (Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi), 60 kiloda birinci Şerife Gökdeniz (Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi), 65 kiloda birinci Ebrar Nur Keşkekoğlu (Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi), 70 kiloda birinci Beyza Kalaylar (Demirci Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi) ve +70 kiloda birinci Cemile Can (Gölmarmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) oldu.”

Müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Okul Sporları İl Tertip Komitesi ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi. Dereceye giren okullar grup müsabakalarında Manisa’yı temsil edecek.