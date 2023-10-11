Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Uncubozköy Mahallesi Cemal Ergün Caddesi’nde başlattığı prestij cadde çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cemal Ergün Caddesi’nde geçtiğimiz akşam sıcak asfalt çalışmalarına da başlanıldı. 2 finişer ve 17 tırla gerçekleştirilen çalışmaların gece-gündüz sürdürülerek kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

İl genelinde prestij cadde projeleriyle yaşam alanlarına bambaşka bir hava kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Uncubozköy Mahallesi Cemal Ergün Caddesi’nde başlattığı çalışmalarda yoğun mesai harcanıyor. Prestij Cadde düzenlemesi çerçevesinde ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları gerçekleştirilen caddede, ardından kaldırım düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları yapıldı. Mahalle halkının da yoğun olarak kullandığı Cemal Ergün Caddesi’nde oluk döşemelerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde sıcak asfalt çalışmalarına başlanıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda 2 finişer ve 17 tırla çalışmaların gerçekleştirildiğini dile getiren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, ekiplerin 7/24 görev başında olduğunu belirterek, asfalt çalışmalarının gece-gündüz devam ettirilerek kısa süre içerisinde tamamlanmasının planlandığını dile getirdi.