MANİSA (İHA) – Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaklaşık 10 gündür kırsal mahallelerde gezen başıboş düve, Şehzadeler Belediyesi zabıta ekiplerince güçlükle yakalandı. Firari düve, sahibi bulununcaya kadar bakımı yapılmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaklaşık 10 gündür kırsal mahallelerde gezen başıboş düve, Şehzadeler Belediyesi zabıta ekiplerince güçlükle yakalandı. Firari düve, sahibi bulununcaya kadar bakımı yapılmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Şehzadeler Belediyesi zabıtası ve veterinerlik hizmetleri ekipleri, başarılı bir kaçak düve operasyonuna imza attı. Yaklaşık 10 gündür ilçenin Aşağıçobanisa ve Hamzabeyli mahallelerinde başıboş olarak dolaşan bir düve olduğu ihbarını alan ekipler, hemen harekete geçti. İhbarın yapıldığı bölgeye giden ekipler dron kullanarak, önce kaçak düvenin yerini tespit etmeye çalıştı. Kaçak düvenin olduğu alan belirlenince ekipler zorlu operasyona başladı. Kaçak düveyi yakalamak ekiplerin düşündüğü kadar kolay olmadı. Yaklaşık 10 gündür ovada özgürce dolaşmaya alışan düve ekipleri bir türlü yakınına yaklaştırmadı. Uzun ve yorucu bir kovalamacanın sonunda görevli veteriner uyuşturucu iğne ile kaçak düveyi vurmayı başardı. Yapılan iğne etkisini gösterince kaçak düve daha fazla direnemedi ve sazlık bir alanda bayılarak etkisiz hale getirildi. Görevliler, firari düveyi sahibi bulununcaya kadar bakılmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim etti. Yaklaşık üç saatlik zorlu bir kovalamacanın ardından düveyi yakalayan belediye görevlileri ve Çiftçi Malları Koruma bekçileri düveyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.