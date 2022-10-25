Manisa’nın Salihli ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı, bir yandan nitelikli insan gücü yetiştirirken biryandan da hem öğrencilerin bütçelerine katkıda bulunuyor, hem de Türkiye’nin ekonomik kalkınma sürecinde önemli bir rol oynuyor.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı, bir yandan nitelikli insan gücü yetiştirirken biryandan da hem öğrencilerin bütçelerine katkıda bulunuyor, hem de Türkiye’nin ekonomik kalkınma sürecinde önemli bir rol oynuyor.

Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 50’den fazla öğrencinin eğitim gördüğü Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı, 476 bin lira değerinde üretim yaparak rekor kırdı. Bölüm öğrencilerinin öğretmeni Dinçer Berber ile birlikte yaptığı şık tasarımlar dikkat çekerken, gelen talep üzerine öğrenciler kişilere özel başta mutfak dolabı olmak üzere vestiyer gibi eşyalarında üretimine başladı.

Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ümit Zeybek, 2018 yılında faaliyete geçen bölümün, kısa sürede Salihli ve Manisa genelinde olmak üzere birçok okulun başta mobilya olmak üzere diğer ihtiyaçlarını da giderdiğini söyledi. Zeybek, “Toplam eğitim süresi 4 yıl olan bölümümüzde şuanda 50’nin üzerinde öğrencimiz eğitim alıyor. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimin yanı sıra sağladıkları üretimle ülke ekonomisine katkıda bulundukları gibi harçlıklarını da çıkartma imkanına sahip oluyor. Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanındaki eğitim sayesinde günün müşteri isteklerine cevap verebilecek, kaynakları ve zamanı verimli kullanabilen, kendini mesleki gelişimlerin gerisinde bırakmayacak nitelikli insan gücünü yetiştirmek için gelişen eğitim teknolojilerini ve metotlarını kullanarak faaliyetini sürdürmektedir. Bölümümüzde, gerek Salihli’deki gerekse Manisa’nın diğer ilçelerinde okullarımız için her türlü mobilya üretimi gerçekleştirilmektedir. Öğretmenler odası takımları, sıra tamiratları, kütüphane mobilyaları, bilgisayar masaları, ana sınıfları için oyuncak dolapları, köy yaşam merkezleri için etkinlik masaları, yaptığımız üretimlerden sadece bir kaçı. Bununla birlikte vatandaşlardan gelen mutfak dolapları, vestiyer gibi taleplerde yine öğrencilerimiz tarafından karşılanmaktadır” diye konuştu.

476 bin liralık üretim yapıldı

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Bölümü öğretmeni Dinçer Berber ise sadece bu ay içerisinde 72 bin lira değerinde üretim gerçekleştirildiğini söyledi. Geçen yılın tamamında yapılan üretimin ekonomik büyüklüğünün 476 bin lira olduğuna dikkat çeken Berber, “Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye’de en çok ciro yapan meslek liselerinden bir tanesi. Bölümümüzün sadece bu ay içerisinde 72 bin lira değerinde bir üretimi oldu. Birbirinden yetenekli öğrencilerimiz ile ilgili müfredatı işlerken diğer yandan da hem üretim yapıyoruz hem de öğrencilerimiz yeri geldiğinde bin lirayı bulan harçlıklar kazanıyor” dedi.