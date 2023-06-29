Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir evin mutfak kısmında çıkan yangın hızla tüm evi sardı. Yangını fark eden ev sahibi Kenan Koç ve ailesi kendilerini dışarı attı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çevre binalara sıçramadan yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.