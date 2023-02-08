MANİSA (İHA) – Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 5 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın korkuya neden olurken, dumandan etkilenen 4 kişiye ambulans içerisinde müdahale edildi.

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 5 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın korkuya neden olurken, dumandan etkilenen 4 kişiye ambulans içerisinde müdahale edildi.

Yangın, saat 16.40 sıralarında Akıncılar Mahallesi Alçıtepe Caddesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aysu B.’nin oğluyla birlikte yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada evde bulunan Aysun B. ve oğlu kendini güçlükle dışarıya attı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen Aysun B., oğlu ve apartmanın diğer dairelerine oturan 2 kişiye sağlık ekipleri, ambulans içerisinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangının klima ünitesinden çıktığı düşünülürken, dumandan etkilenen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.