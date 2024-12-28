Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerini hazır bulunduran Manisa Büyükşehir Belediyesi yol açma çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin ilk günlerinden itibaren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerini teyakkuz haline geçirdi. Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışının olumsuz etkisine karşı ekipler vakit kaybetmeden müdahalesine başladı. Özellikle merkezde Spil Dağı ile Demirci, Turgutlu, Gördes, Alaşehir ve Salihli ilçelerinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yol açma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Karla mücadele ekipleri il genelinde teyakkuzda beklerken, yağıştan daha fazla etkilenen bölgelere ağırlık veriliyor. Demirci ilçesi Bardakçı Mahallesi’nde 1 greyder, 1 servis aracı ile Minnetler, Danişmentler, Büyükkıran mahallelerinde ise 1 kar küreme aracı ile mücadele yapılıyor. Spil Dağı’nda 1 greyder, 1 looder, 1 kar küreme ve tuzlama kamyonu, 1 solüsyon aracı ve 1 kamyonet ile çalışma yapılırken Turgutlu ilçesinde ise Dağmarmara bölgesindeki çalışmalar 1 greyder 1 kamyonetle sürdürülüyor. İl genelinde 17 araç ve 65 personel karla mücadelede görev yapıyor.

“Çalışmalarımızı 7 gün 24 saat sürdürüyoruz”

Karla mücadele çalışmalarını yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, mevsim başında hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, “Manisalı hemşerilerimin herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz sahada. Kar yağışının etkili olduğu ilk andan itibaren müdahaleye başladık. Yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasıyla sürdürüyoruz. Ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, ekiplerimiz sahada Manisa’mda kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.