Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 şüpheliye ait 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda tonlarca kaçak içki ele geçirilirken içkileri ürettikleri belirlenen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kaçak içki ürettikleri tespit edilen 7 şüpheliye ait Manisa il merkezi ile Saruhanlı, Akhisar, Gölmarmara ve Salihli ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 ton 575 litre etil alkol, 1 ton 236 litre ev yapımı rakı, 14,5 litre ev yapımı votka, 4 litre ev yapımı viski, 10 adet alkol yapımında kullanılan aroma, 1 adet dolum makinesi, 1 adet folyo sarım makinesi, 3 adet fiber tank, 2 adet metal tank ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.