Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan operasyonlarda 26,82 gram eroin maddesi ve bin 100 gram kubar esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan operasyonlarda 26,82 gram eroin maddesi ve bin 100 gram kubar esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 26,82 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili N.C. (38) ve N.H. (42) isimli 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan, yine Şehzadeler ilçesi Yukarıçobanisa Mahallesi’nde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu durdurulan bir otomobilde gerçekleştirilen aramada; bin 100 gram kubar esrar, 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili B.A (23) isimli şahıs gözaltına alındı.