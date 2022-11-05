Manisa’nın 3 ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve esrar ele geçirildi.

Manisa’nın 3 ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve esrar ele geçirildi.

Manisa’nın Yunusemre, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 şüpheliden biri adli makamlarca tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sarıgöl’de bir tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Sarıgöl ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 113 gram esrar maddesi ele geçirilerek 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların uyuşturucu maddeyi satın aldığı şahsın ikametinde yapılan aramada ise 5 kilo 208 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan M.Ç. (58) sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Alaşehir’de 2 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Alaşehir ilçesinde durdurulan şahısların üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde 9,56 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konuyla ilgili E.E. (25) ve S.G. (19) isimli 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yunusemre’de 3 gözaltı

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nde saat 05.00 sıralarında, Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Yunusemre ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak yapılan faaliyette, 1 araç ve 1 ikamet adresinde, uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan adli aramalarda; 21 gram esrar, 43 gram metamfetamin, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 18 adet 9 mm çapında fişek, 27 adet 7.65 mm çapında fişek, 4 bin 780 TL para, 1 adet döner bıçağı, 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili M.G. (37/E), T.K. (32/E) ve M.Ö. (37/E) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.