Manisa’da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı "Ormanlar İçin El Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik çalışması yapıldı.

Manisa’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ormanlar İçin El Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında Yunusemre ilçesi Uncubozköy ve Keçiliköy ormanlık alanlarında temizlik yapıldı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 300 kişi katıldı.

Etkinliğe Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Güler Sökmen, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çocuklar ve gençlerin katıldığı etkinlikte, ormandaki atıklar toplandı. Yüzlerce torba çöpün toplandığı organizasyonun amacı, gençlerin çevreye duyarlılığını artırmak, sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturmak ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak oldu.