Manisa’nın Demirci ilçesinde kurulması planlanan Bilim Merkezi binasında tadilat ve düzenleme çalışmalarına başlandı.

TÜBİTAK 4003 Küçük Ölçekli Bilim Merkezi destek programı kapsamında Demirci Belediyesince hazırlanan Bilim Merkezi Projesi destek almaya hak kazanmasının ardından hizmete açılacak binada tadilat ve düzenleme çalışmalarına başlandı. TÜBİTAK’ın yanı sıra T3 Vakfının da destek vereceği Bilim Demirci bünyesinde Doğa Bilimleri Atölyesi, Matematik Atölyesi, Astronomi, Uzay ve Havacılık Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Teknoloji Atölyesi yer alacak. 75. Yıl Alime Paşa Ortaokulu’nun (eski demirci lisesi binası) 2. katında faaliyet gösterecek olan Bilim Demirci binasında ise tadilat ve düzenleme çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Erkan Kara ve Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül’de Bilim Demirci binasına giderek inşaat ve düzenleme yerinde takip ederek çalışmalar ile ilgili bilgi aldılar.

Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada " Eğitim kenti Demirci’mize büyük bir değer katacak olan Bilim Demirci projemizin onaylanmasının ardından hızla inşaat ve düzenleme çalışmalarına başladık. TÜBİTAK’ın yanı sıra T3 Vakfının da destek vereceği Bilim Demirci’de öğrencilerimiz geleceğe en iyi şekilde hazırlanacak, güzel proje ve çalışmalara imza atacaklar. Söz verdiğimiz bir projeyi daha gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Bilim Demirci binasında düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından İlçemizin hizmetine sunulacak" dedi.