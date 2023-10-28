Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü kutlamaları başladı. Manisa’da 21 pare top atışı ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalarda tüm şehir bayraklarla donatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl kutlamaları Manisa’da 21 pare top atışıyla başladı. Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen törene Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Deva Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, siyasi partilerin il başkanları, ilçe başkanları, askeri erkan, daire müdürleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa Spil Dağı eteklerindeki Bayrak Tepe’den yapılan 21 pare top atışıyla başlayan törende Manisa Valisi Enver Ünlü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı’nda çelenk sundu. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi. Kutlamalar çerçevesinde Manisa bayraklarla donatılırken, şehrin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlamalar devam edecek.

Soma’da da coşku hakimdi

Manisa’nın Soma ilçesinde de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl coşkusunu yaşamak üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda çelenk sunma töreni ve 100. yıl fotoğraf sergisi düzenlendi. Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından ülkenin tarihini ve cumhuriyet dönemini yansıtan özel bir fotoğraf sergisi de vatandaşlarla buluştu.