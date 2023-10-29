Manisa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Coşkuyla kutlanan Cumhuriyetin 100. yılında jandarma komandoların tüfekli gösterisi büyük alkış aldı.

Manisa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Manisa Valiliği önünde düzenlenen programda Manisa Valisi Enver Ünlü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vatandaşları ve kutlamalarda yer alan gösteri ekiplerini selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Ünlü, “Bu müstesna şehirde sizlerle birlikte Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılını kutlamaktan, bu tarihi ve eşsiz anı coşkuyla kutluyor olabilmenin gururunu yaşıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından jandarma komandolar tarafından tüfekli gösteri yapıldı. Jandarma komandoların yaptığı gösteri izleyenler tarafından büyük ilgi ve beğeniyle seyredildi. Öte yandan kutlamalarda birçok okul ve sivil toplum kuruluşundan halk oyunları ekibi Türkiye’nin çeşitli yörelerine ait gösteriler sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.