Manisa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gösteri sergileyen komandolar hem izleyenlerin nefeslerini kesti hem de büyük alkış aldı.

Manisa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gösteri sergileyen komandolar hem izleyenlerin nefeslerini kesti hem de büyük alkış aldı.

Manisa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in makamında tebrikleri kabulüyle başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşına sadece 1 yıl kaldı. 1 yıl sonra bir asırlık yaşa sahip olacak Cumhuriyetimiz bizler için farklı bir gurur kaynağı olacaktır. Ülkemizin her bir ferdinin; bu ülkeyi bizlere vatan kılan, vatanımızı geliştirmek için her türlü gayreti gösteren ve üretmeyi ana hedef haline getiren kahramanlarımıza minnet borcu vardır. Bu borcu ödemek için yapmamız gereken tek şeyin çok çalışmak olduğunu unutmamalıyız. Bizimle yarış içerisinde olan ülkeleri geçmemiz için en az onlar kadar çalışacağız ve onlardan fazla üreteceğiz. Bilgi, teknoloji üreteceğiz. Bizden önceki nesillerden emanet aldığımız Cumhuriyetimizin bizden sonraki nesillere ancak bu şekilde gelişmiş olarak bırakabiliriz” dedi. Konuşmasının ardından Vali Karadeniz, şiir yarışmasında birinci olan öğrenciye hediyesini verdi.

Halk oyunları gösterilerinin sergilendiği törende, Zeybek oyunuyla Atatürk’ün canlandırıldığı gösteri izleyenleri duygulandırdı. Komando birlikleri tarafından sergilenen gösterilerse hem nefesleri kesti hem de izleyenlerden büyük alkış aldı. Yüzleri kamuflajlı komandolar silahlarıyla adeta dans edercesine sergilediği hareketler izleyenleri coşturdu. Komandoların yakın dövüş teknikleri üzerine sergilediği gösteri ise izleyenlerin nefeslerini kesti. Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerin sergilendiği tören dev Türk Bayrağı ile Atatürk posterinin geçişiyle başlayan geçiş töreni sonrası sona erdi.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.