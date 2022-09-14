Manisa’nın Salihli ilçesinde hasat yaparken üzüm kaldırma makinesine kapılan 49 yaşındaki çiftçi feci şekilde can verdi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde hasat yaparken üzüm kaldırma makinesine kapılan 49 yaşındaki çiftçi feci şekilde can verdi.

Olay, Kemerdamları Mahallesi Hacımusluk-Akçataş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kemerdamları Mahallesi’nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Kamil Ertuğrul (49), hasat ettiği üzümlerin kuruması için serdiği sergiden kaldırmak için sergi alanına gitti. Ertuğrul, sergi alanındaki üzümleri kaldırırken, dengesini kaybedip üzüm kaldırma makinesine kapıldı. Alana gelen ve Ertuğrul’u üzüm kaldırma makinesine kapılmış halde gören yakınları durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası çiftçi Ertuğrul’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzüm kaldırma makinesinden çıkarılan 2 çocuk babası Ertuğrul’un cansız bedeni otopsi yapılmak için Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışmanın sürdüğü öğrenildi.