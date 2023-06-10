Manisa’nın Salihli ilçesinde 27 Mayıs günü park halindeyken çalınan bir otomobil, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu İzmir’in Bornova ilçesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Osman Aktaş’a ait 16 AC 025 plakalı beyaz renkli Şahin otomobil, park halindeyken 15 gün önce gece saatlerinde Bülent Ecevit Köprülü Kavşak altında bulunan parktan kimliği belirsiz kişi ve kişilerce çalındı. Otomobil sahibi Aktaş’ın şikayeti üzerine çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Salihli, Turgutlu ve İzmir’in Kemalpaşa ve Bayındır ilçelerindeki güvenli kamera kayıtlarını inceledi. Titiz çalışma sonucu polis, 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Otomobil, plakaları sökük halde İzmir’in Bornova ilçesinde bulundu.

Otomobil sahibine teslim edilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.