Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Manisa için verilen sağanak yağış uyarısının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile MASKİ Genel Müdürlüğü MAKOM ekipleri Manisa merkez ve ilçelerde yağışların etkili olduğu noktalarda yaşanan kısmi su birikintileri ve yüksek kesimli bölgelerde buz ve don olaylarına kısa sürede müdahale etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Manisa için verilen sağanak yağış uyarısının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile MASKİ Genel Müdürlüğü MAKOM ekipleri Manisa merkez ve ilçelerde yağışların etkili olduğu noktalarda yaşanan kısmi su birikintileri ve yüksek kesimli bölgelerde buz ve don olaylarına kısa sürede müdahale etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü MAKOM ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Manisa için verilen sağanak yağış uyarısının ardından yaşanan olumsuzluklara müdahale etmeye devam ediyor. Gün içerisinde başlayan yağış nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına yoğun mesai harcayan MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde yaşanan kısmi su birikintileri ve don olaylarına kısa sürede müdahale etti.

Tıkanan mazgal ve rögarlara anında müdahale

Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri iklim krizine bağlı olarak yaşanan ani yağışın ardından oluşan su birikintilerine kısa sürede müdahale ederken, tıkanan mazgal ve rögarların temizliğini yaparak su akışını sağladı. Ekipler vatandaşların talepleri istikametinde sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan 185 Çözüm Merkezinin vatandaşlardan gelen taleplere cevap vermek için hazır olduğu ifade edilirken, olabilecek taşkın ve yaşanabilecek diğer olumsuzluklara karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı MAKOM ekiplerinin de sahada olduğunun altı çizildi.

Yüksek kesimli ilçelerde mazgallar buz tuttu

Aşırı yağışların yanı sıra ekipler, Gördes ve Demirci gibi yüksek kesimli ilçelerde buz ve don olaylarına müdahale etti. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yağmur, kar ve don olayları ile mücadele veren MASKİ ekipleri buz tutan mazgalların temizliklerini de yaparak vatandaşların mağdur olmaması için mücadelesine devam etti.