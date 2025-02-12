Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda 10 litre rakı ve 990 litre şarap olmak üzere toplam bir ton sahte içki ile damıtma düzeneği ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol ve JASAT ekiplerinin, sorumluluk bölgesinde istihbarat çalışması sonucu A.A.’nın (63) ikametinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, ikamette ve eklentilerinde yapılan aramada damacana ve pet şişeler içerisinde 990 litre şarap ve 10 litre rakı olmak üzere toplam bir ton sahte içkinin yanı sıra 1 adet damıtma düzeneği ele geçirildi. Sahte içkilere ve malzemelere el konulurken, gözaltına alınan A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.