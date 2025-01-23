Manisa’nın Turgutlu ilçesinde emniyet ekiplerince 1 tır dolusu kıyılmış tütün ile 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik Turgutlu ilçesinde yapılan ortak çalışma sonucu M.K. (53) isimli şahsın sevk ve idaresindeki tır durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada da yapılan aramada 6 ton 200 kilo kıyılmış tütün ve 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.