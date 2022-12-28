Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki bir otel sahibinin kardeşiyle tartışan 3 kişi, otel sahibi tarafından tabancayla vurularak yaralanırken, otel sahibinin kardeşi de bacağından bıçakla yaralandı. Toplamda 4 kişinin yaralandığı ve film sahnelerini aratmayan olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki bir otel sahibinin kardeşiyle tartışan 3 kişi, otel sahibi tarafından tabancayla vurularak yaralanırken, otel sahibinin kardeşi de bacağından bıçakla yaralandı. Toplamda 4 kişinin yaralandığı ve film sahnelerini aratmayan olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 26 Aralık gecesi saat 03.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunusemre ilçesinde bulunan A.E. isimli iş adamına ait bir otele giden B.B., S.G. ve H.İ. otelin lobisinde A.E.’nin kardeşi Ö.E. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle otele gelen 3 kişiden biri Ö.E.’ye silah çekti. Silah çeken şahsa hamle yapan Ö.E., şahsı yere yatırarak etkisiz hale getirmeye çalışırken, diğer bir kişi de yanında getirdiği bıçağı Ö.E.’nin bacağına sapladı. Yaşanan arbede sırasında odasında bulunan işadamı A.E. de duyduğu sesler üzerine silahla otelin lobisine indi. Önce şahısları ayırarak uzaklaştırmaya çalışan A.E. daha sonra silahıyla 3 kişiyi bacaklarından vurarak etkisiz hale getirdi.

Olayda Ö.E. ile birlikte arbede yaşadığı B.B., S.G. ve H.İ. yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne giden A.E. can güvenliği olmadığı yönünde ifade verdikten sonra gözaltına alındığı öğrenildi.

Otelin güvenlik kameralarına da yansıyan ve film sahnelerini aratmayan olayla ilgili tahkikat başlatıldı.