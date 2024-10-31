Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye’nin öncü elektrikli araç şarj istasyonu ağı operatörü Zes arasında imzalanan protokol ile Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparklara elektrikli araç şarj istasyonları kurulacak.

Türkiye’nin sürdürülebilirlik yol haritasında kamu ve özel sektör işbirliğine örnek niteliğindeki protokol kapsamında Manisa il ve ilçelerinde belediyeye ait otoparklarda elektrikli araç şarj istasyonları kurulması hedefleniyor. Manisa’daki en önemli çevre dostu projelerden bir tanesi olan protokol Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Aksoy ve Zes Genel Müdürü İnanç Salman’ın katılımıyla imzalandı.

Başkan Zeyrek: “Zes istasyonları önemli bir adım olacak”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, elektrikli araç kullanımının günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde giderek artan bir trend olduğunu söyledi. Başkan Zeyrek, “Avrupa Birliği ülkeleri, elektrikli araç altyapısı ve temiz enerjiye yatırım yaparak çevre dostu şehirler inşa etmeyi hedefliyor. Özellikle Norveç, Hollanda gibi insan ve doğanın uyum içerisinde yaşamasına odaklanan gelişmiş ülkelerde; şehir içlerinde çok sayıda elektrikli araç şarj istasyonu görmek mümkün. Bu vizyon Avrupa’daki sürdürülebilir ulaşımın en temel bileşenlerinde bir tanesi. Türkiye’de de bu doğrultuda bir gelecek hedefi ortaya konuldu. Manisa’nın bu trendi takip etmesi ve şehrimizde sürdürülebilir ulaşımın yaygınlaşması için Büyükşehir Belediyemizin otoparklarına kuracağımız Zes istasyonları önemli bir adım olacak” dedi.

“Bundan sonra da devamı gelecek”

Belediyelerin bir şey isteyen taraf değil, birlikte işbirliği yapan taraf olması gerektiğini kaydeden Başkan Zeyrek, “Protokolü bu konuda da ilk adım olarak görüyorum. Umarım ki önümüzdeki süreçte bu birlikteliğimiz daha da güçlenecek ve bundan sonra da devamı gelecektir. İşbirliğinden dolayı hem Zes ekibine hem de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Bu bir örnek teşkil eder”

17 ilçede Zes ile birlikte güzel bir işbirliği içerisinde olunacağını dile getiren Başkan Zeyrek, “Bunu ilk günden beri çok önemsiyorum. Belediye karşı taraftan bakıldığında hep bir şey isteyen taraf olmuş bugüne kadar. Aslında ortaklaşa çok şey yapılabilecek bir kurum olduğunu bu işbirlikleri ile göstermek istiyorum. Umarım Zes işbirlikteliği bunun başlangıcı olur, ondan sonra Organize Sanayideki 601 tane firmamızla da bu şekilde işbirliği içerisinde oluruz. Bu bir örnek teşkil eder. Benim için bu işin en önemli noktası burası. Hem Zes temsiliyeti hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarıyla neler yapılabildiğini şehre göstereceğiz” diye konuştu.

ZES Genel Müdürü Salman: “Bu iş birlikleri ülkemiz için çok kıymetli”

Zes Genel Müdürü İnanç Salman ise, “Zes olarak kurulduğumuz günden beri Türkiye’nin elektrikli araç şarj istasyonları ile tanışması için bu alanda öncülük eden şirketlerden biriyiz. Ülkemizin doğusundan batısına kadar her ilde şarj istasyonlarımızı konumladık. Yüksek hızlı şarj istasyonlarımız sayesinde otoyollarda ve şehir içlerinde de keyifli bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. Yatırımlarımıza hız kesmeden de devam ediyoruz. Hiç şüphesiz ki; ülkemizin temiz enerji dönüşümünde önemli gördüğümüz bu çabanın kamu kurumları tarafından hem mevzuat hem de teşviklerle desteklenmesi bizim için çok kıymetli. Bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız iyi niyet anlaşmasını tüm belediyelerimiz ile de gerçekleştirmeyi arzu ederiz. Sürdürülebilir enerji ve ulaşım açısından bu iş birlikleri ülkemiz için çok değerli” dedi.

“Vizyoner belediyelerin bu işe ön ayak olması memnuniyet verici”

Sözlerinin devamında İnanç Salman, “Sadece Zes değil, enerji grubumuzun bölgede hatırı sayılır bir yatırımı var. Elektrikli araçlara dönüşüm hızlı olacak. Özellikle Manisa Büyükşehir Belediyesi gibi vizyoner belediyelerin bu işe ön ayak olması elektrifikasyonun hızlanmasında son derece kritik. Türkiye’de elektrikli araç şarj işletmeciliğinde öncü bir marka olarak Zes’in burada yer alması bizim için gurur verici. Bu fırsatı verdikleri için değerli belediye başkanına ve tüm ekibine teşekkür ederim. Manisa’da bütün ilçeleri ve anayolları da kapsayan bir plan hazırlayacağız. Şarj istasyonu işletmeciliğinin yanında enerji çözümleri ilgili geliştirdiğimiz ürünler var. Yenilikçi bakış açısı ile bu tarz vizyoner işleri uygulamak ve yaymak isteriz” ifadelerini kullandı.