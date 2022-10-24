Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il merkezi ve ilçelerde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 86 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il merkezi ve ilçelerde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 86 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezinde ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 17-24 Ekim tarihleri arasında toplam 52 olayda 86 şüpheli şahıs yakalanırken, 9 şüpheli şahıs tutuklandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 1.970 gram esrar maddesi, 1.655 adet sentetik ecza, 1.012 gram metamfetamin maddesi, 333 adet extacy maddesi, 1 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 gram skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 100 TL ele geçirildi.