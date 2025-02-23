Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin çevresel sorunlarına köklü çözümler üretmeye devam ediyor. Yıllardır kaçak ve kontrolsüz moloz dökümünün merkezi haline gelen Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısındaki alanda, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü iş birliğiyle bin kamyonluk hafriyatın kaldırılması için kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri, uzun yıllardır kaçak moloz ve çöp dökümüne göz yumulan ve adeta bir atık dağına dönüşen Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısındaki alanda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Alanda 100 kamyon, 6 iş makinası, 4 ekskavatör, 3 loder ve 100 personel çalışmalarına başladı. Buradan kaldırılacak olan molozlar, kontrollü olarak ve çevreci bir yaklaşımla Saruhanlı Sarıçam’daki hafriyat döküm alanına götürülecek. Ayrıca, alanın tekrar aynı duruma düşmemesi için temizlik sonrası bölge kamera sistemiyle sürekli izlenecek ve kaçak dökümler engellenecek. Bu çalışma ile yıllardır görmezden gelinen bu çevre sorununa çözüm getirerek, Manisalıların daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir şehirde hayat sürmesini sağlamak hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa’nın daha yaşanabilir, sağlıklı ve temiz bir şehir olması için Büyükşehir Belediyesi olarak durmaksızın çalıştıklarını vurguladı. Zeyrek, "Bugün Manisa’mızın yıllardır kronik bir sorununa çözüm üretmek için buradayız. Otogarın karşısında, herkesin göz ardı ettiği bu moloz yığınlarını temizliyoruz. İnsan sağlığı ve çevre sağlığı bizim için vazgeçilmez iki unsur. Yıllardır kaçak molozun merkezi haline gelmiş bu alanı 100 kamyon, 6 iş makinası, 4 ekskavatör, 3 loder ve 100 personelimizle birlikte temizliyoruz. Burada yaklaşık 16 bin metreküp hafriyat var, yani bin kamyonluk hafriyat var. Yıllardan beri göz ardı edilmiş ve buraya kaçak moloz dökülmesine göz yumulmuştu" dedi.

Manisa’nın her köşesini çevre sağlığı ve insan sağlığına uygun hale getirmenin öncelikli görevleri arasında olduğunu vurgulayan Zeyrek, "Bu çalışmayı geçtiğimiz 10 ay boyunca, 17 ilçemizin her köşesinde yapıyoruz. Bugüne kadar 300 kilometrelik dere temizliği yaptık. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden tüm unsurların karşısında Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla bu alanların artık son bulması, Manisa’nın hak ettiği değeri kazanması, Manisalı vatandaşlarımızın yemyeşil bir Manisa’da yaşamaları için gece gündüz demeden, cumartesi pazar demeden, mesai saati gözetmeden çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sadece altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla değil, çevresel iyileştirme ve sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor