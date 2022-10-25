Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde trafik güvenliğini sağlamak için levha ve CTP montaj çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde trafik güvenliğini sağlamak için levha ve CTP montaj çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa il genelinde büyükşehir sorumluluğunda bulunan yol ve güzergahlarda trafik güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Halkın trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri düşey işaretleme çalışmaları hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Trafik kazalarını en aza indirgemek amacıyla Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığımızca 2019 yılı itibariyle yapımı ve onarımı tamamlanan 2 bin 596 kilometrelik yolda çalışmalarımız devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar çerçevesinde yapımı tamamlanan 2 bin 596 kilometrelik yolun bin 823 kilometrelik kısmında levhalandırma çalışmaları tamamlanmıştır” dedi.

Kedigözü olarak adlandırılan işaretçilerin montajlarını da sürdürdüklerini belirten Daire Başkanı Üstün, “Vatandaşlarınızın yol güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan belediyemiz, trafikte gece yol görünürlüğünü sağlamak için kedigözü olarak bilinen CTP montajlarını da aralıksız sürdürmektedir. Bu doğrultuda 2019 yılı itibariyle ilimiz genelinde yürütülen çalışmalarımız çerçevesinde toplamda bin 148 kilometrelik yolda kedigözünün (CTP) montajını yaparak vatandaşlarımızın istifadesine sunulmuştur. Belediyemiz Manisa halkımıza hizmetlerini özverili bir şekilde yerine getirmeye devam etmektedir” diye konuştu.