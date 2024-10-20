Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde “Bilimi Seviyorum, Geleceğe Yürüyorum-2” TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği gerçekleştirildi.

Manisa’da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında 2024 yılı içerisinde desteklenmesine karar verilen 57 projeden biri olan “Bilimi Seviyorum, Geleceğe Yürüyorum-2” adlı proje Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Felsefe öğretmeni Okşan Efe yürütücülüğünde Atatürk Kent Parkında gerçekleştirildi. Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte atölye çalışmaları, bilim oyunları, bilim şovları, bak-izle istasyonları, sergiler ve seminerler yer aldı. Proje katılımcıları 50 atölye çalışması ve 2 bilim söyleşisine katıldı. İlk, orta ve lise düzeyi ile genel yaş gruplarına hitap eden atölyeler üç gün boyunca eğlenceli ve eğitici deneyimler sundu. Bilimsel etkinliklerin yanı sıra, müzikal dinletilerle bilim ve sanatın buluştuğu şenlikte katılımcılar keyifli vakit geçirdiler. Hem bilimle iç içe olan hem de sanatsal yönlerini geliştirmek isteyenler için şenlik, tam bir festival havasında geçti. Şenlikte aynı zamanda teknolojik yenilikler dışında, geleneksel el sanatları da içeren etkinlik yer aldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği “Bilimi Seviyorum, Geleceğe Yürüyorum-2” adlı proje, bilimi eğlenceli ve anlaşılır bir şekilde sunarak katılımcıları bilimin etkileyici dünyasına davet etti. Bilim Şenliğinin ilk gününde Akhisar Kendin Yap ekibinin şovları ilgiyle izlendi. Şenlikte yaşanan coşku mini konserler ile desteklendi. Öğrenciler Manisa Kendin Yap Atölyesinde robotik kodlama deneyimine sahip oldu. Bilim Yunusemre atölyesinde bilim oyunları etkinlikleri gerçekleştirildi. Bilim şenliği 8 bin öğrenci, öğretmen ve veli katılımı ile gerçekleştirildi. Bilim Şenliğine Manisa Celal Bayer Üniversitesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Afet Müdürlüğü, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, Manisa Kızılay İl Şubesi proje paydaşı olarak destek verdi. Atatürk Kent parkında düzenlenen Bilim Şenliğine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli de katılarak öğrencilerle etkinlikler yaptı.