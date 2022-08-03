2022-2023 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımımı, Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak iç saha maçlarını kapsayan saha içi ve tribün kombineleri 8 Ağustos günü satışa çıkıyor.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları tarihinde ilk defa mücadele edeceği Basketbol Süper Ligi için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

Yeni sezonda yeşil-beyazlı ekibin mücadelesine Muradiye Spor Salonu’ndan ortak olmak isteyen taraftarlar, passo.com.tr internet sitesi üzerinden ve Kültür Sitesi’nde kurulacak kombine standından 2022-2023 sezonu kombine kartlarını satın alabilecekler.