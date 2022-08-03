2022-2023 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımımı, Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak iç saha maçlarını kapsayan saha içi ve tribün kombineleri 8 Ağustos günü satışa çıkıyor.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları tarihinde ilk defa mücadele edeceği Basketbol Süper Ligi için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni sezonda yeşil-beyazlı ekibin mücadelesine Muradiye Spor Salonu’ndan ortak olmak isteyen taraftarlar, passo.com.tr internet sitesi üzerinden ve Kültür Sitesi’nde kurulacak kombine standından 2022-2023 sezonu kombine kartlarını satın alabilecekler.