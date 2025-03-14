Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla Muradiye Mahallesi’nde geniş katılımlı bir iftar programı düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Muradiye Kapalı Pazaryeri’ndeki programa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Demokrat Parti Manisa İl Başkanı İdris Mecek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, meclis üyeleri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Ardından semazen gösterisi ile devam eden etkinlikte, katılımcılar oruçlarını açtıktan sonra belediye başkanları, il başkanı ve ilçe başkanı vatandaşlara hitap etti.

Muradiye’ye Altyapı Yatırımı Başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Hepinizin tuttuğu oruçlar, yaptığı dualar kabul olsun. 11 ayın sultanı Ramazan’ın bu mübarek günlerinde sizlerle aynı sofrayı paylaşmanın, aynı ekmeği bölüşmenin mutluluğunu yaşıyorum. 31 Mart’ta sizlerle birlikte bir değişimi gerçekleştirdik. İşte burada nasıl bir aile olduysak, nasıl bir bütünsek, bunu sizlerle birlikte başardık. Öncelikle bizlere verdiğiniz destekten dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum, Allah hepinizden razı olsun. Şimdi sizlere bir müjde vermek istiyorum. Herkes Muradiye’nin altyapı sorunlarından bahsediyor. Biliyorum ki burada birinci kata bile su çıkmaz hale geldi. Muradiye’nin altyapısı yıllar önce 6 bin nüfusa göre düzenlenmişti. Ancak Muradiye bugün 57 bin nüfusa ulaşmış durumda. Bu mübarek günlerde sizlere şunu duyurmak isterim; İnşallah, Mayıs ayı sonunda Muradiye’nin komple altyapısını değiştireceğiz. Sevgili hemşerilerim, bu süreç yaklaşık iki yıl sürecek. Elbette zor günler yaşayacağız, ancak ben de altyapı çalışmalarının yakından takipçisi olacağım. Bu süreçte sizlerden sabır bekliyorum. Çünkü altyapıyı tamamen değiştirmek kolay bir iş değil. Ama biz nasıl tüm zorlukların üstesinden geldiysek, bunu da hep birlikte başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Ramazan’da hep birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz”

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, “Muradiyeli kardeşlerimiz, 11 ayın sultanı Ramazan’da hep birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Dayanışmamızın 11 ay boyunca da devam edeceğine inanıyorum. Dilerim gelecek yıl da aynı sofralarda sağlıkla, huzurla, mutlulukla buluşuruz. Şimdiden bayramınızı kutluyorum” dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ile birlikte Muradiye'de iftar soframızda vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Bu ayın ruhunu en iyi şekilde yansıtıyoruz, birlik beraberliğimizi, paylaşmayı, en iyi şekilde icra ediyoruz. Ramazan günlerinde yaptığı bu katkılar nedeniyle Ferdi Başkan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan ise “Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir ay. Bir aradayız, ekmeğimizi bölüşüp soframızı paylaştık. Bu güzel iftarı organize eden Yunusemre ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim. Sizlere de katılımınız için teşekkür ediyorum. Birlikte nice güzel Ramazanlara inşallah” şeklinde konuştu.

İftar programının ardından Başkan Zeyrek ve diğer protokol üyeleri, mahalle sakinleriyle sohbet ederek Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutladı.