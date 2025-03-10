Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, her akşam farklı bir noktada iftar sofralarında halkla buluşmaya devam ediyor. Başkan Zeyrek, dün akşam da Akhisar Balkan Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına konuk oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini paylaşmak amacıyla kentin dört bir yanında iftar sofraları kurarak binlerce kişiyi bir araya getiriyor.

Kent merkezinde ya da ilçelerde, her akşam farklı bir noktada vatandaşlarla birlikte iftarını açan Büyükşehir Belediye Başkan Ferdi Zeyrek, son olarak, Akhisar Balkan Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği iftar programına konuk oldu.

Dernek Başkanı Tunay Gül’ün ev sahipliğinde düzenlenen iftara, Başkan Zeyrek’in yanı sıra CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ve Selma Aliye Kavaf, Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Dernek Başkanından Teşekkür

Akhisar Balkan Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tunay Gül, iftar sofralarına konuk olup ve aynı yemeği paylaştıkları için Başkan Zeyrek ve protokol üyelerine teşekkür ederek, “Bu mübarek ayda aynı sofrada buluşmanın, paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.