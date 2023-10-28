Manisa İl Sağlık Müdürlüğü YAŞAM ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimleri tarafından il genelinde 100 yaş ve üzerindeki vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek hem muayeneleri yapıldı hem de hal hatırları soruldu.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa’daki 100 yaş ve üzeri vatandaşlar cumhuriyetin 100. yılı kapsamında evlerinde ziyaret edilerek hal, hatırları soruldu. YAŞAM (Sağlıklı Yaş Alma Merkezi) ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimleri tarafından muayeneleri yapılan asırlık çınarlar, hasta ve hasta yakınları ile sohbet edip taleplerini dinleyen hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, "Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerimiz her zaman hastalarımızın hizmetinde. Hekimlerimiz ve sağlık personelimiz 100. yıl etkinlikleri kapsamında 100 yaş ve üzeri vatandaşlarımızı ziyaret ederek muayenelerini gerçekleştirdi ve hal, hatırlarını sordu. Hastaneye gidemeyecek durumdaki engelli, yaşlı ya da yatağa bağımlı hastalarımızın tıbbi ihtiyaçlarını hastaneye gitmelerine gerek kalmadan evlerinde karşılamak üzere hastanelerimizde oluşturulan Evde Sağlık Hizmetleri Ekiplerimiz sayesinde hasta ve yakınına ulaşılmaktadır. Hastaların bu hizmetten faydalanabilmesi için 444 38 33 yani ’444 EVDE’ numarasını aramaları gerekmektedir." dedi.

Cumhuriyetin 100. yılını da kutlayan Karaca, “Bu vesile ile cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" diye konuştu.