Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde her gün farklı noktalarda gerçekleştirilen ‘Manisa güven huzur’ uygulamalarında aranan şahıslar bir bir yakalanıyor. Dün gerçekleştiren uygulamada ise araması bulunan 15 şahsın yakalandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 26 Ekim Perşembe günü 16.00-18.00 ve 21.00-23.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 108 ekip ve 417 personelin katılımıyla ‘Manisa güven huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. 4 bin 89 şahsın sorgulandığı uygulamada 15 aranan şahıs yakalanırken, 1.299 araç da denetlendi. Denetlemelerde 167 araç sürücüsüne 389 bin 499 TL para cezası uygulanırken, 11 araç da trafikten men edildi. 54 motosikletin denetlendiği uygulamada 10 motosiklet sürücüsüne 33 bin 858 TL para cezası uygulanırken, 2 motosiklet de trafikten men edildi. 196 umuma açık istirahat ve eğlence yerinin de kontrol edildiği uygulamada 1 iş yerinde kumar oynandığı tespit edilerek 4 şahsa Kabahatler Kanunun 34. maddesine göre 16 bin 132 TL idari para cezası uygulandı. 99 okul çevresi, 47 park ve bahçe, 50 metruk bina ve çevresi, 7 otogar ve tren garının da kontrol edildiği uygulamalarda 11 adet sentetik ecza, 1 gram esrar maddesi, 9 adet kaçak cep telefonu, 3 adet kaçak akıllı saat ele geçirilirken, 13 şahsa da adli işlem yapıldığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada suç ve suçlularla mücadelenin hız kesmeden devam edeceği bildirildi.