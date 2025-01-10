Manisa’da aralık ayı içinde emniyet sorumluluk bölgesinde meydana gelen 102 kaçakçılık olayında gözaltına alınan 160 kişiden 8’inin tutuklandığı açıklandı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi: Manisa Basket: 87 - Niners Chemnitz: 86 Basketbol Şampiyonlar Ligi: Manisa Basket: 87 - Niners Chemnitz: 86

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde kaçakçılık suçları, mali ve ekonomik suçlar ile organize suç örgütü üyesi şahısların deşifresine yönelik 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 102 olayda 160 şüpheli şahsın yakalandığı ve 8 şahsın da tutuklandığı açıklandı. Yapılan operasyonlarda 4 bin 900 adet kaçak sigara, 315 adet kaçak puro, 748 bin 480 adet makaron, 552 kilogram kıyılmış tütün, 218 şişe kaçak içki, 1.587 litre kaçak içki, 8 bin 940 litre etil alkol, 18 adet kaçak cep telefonu, 1043 adet muhtelif emtia ve cinsel içerikli ürün, 383 adet tarihi eser/sikke, 12 adet ruhsatsız silah, 6 adet av tüfeği ve 223 adet mermi ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: iha